В Харькове злоумышленник с пистолетом ограбил магазин

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, патрульные получили сообщение о разбое в Московском районе. По предварительной информации, в магазин на улице Зубенко зашел мужчина. Угрожая пистолетом, он завладел деньгами из кассы и блоком сигарет, после чего побежал с места происшествия в неизвестном направлении.

Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что мужчина скрылся с места на автомобиле ВАЗ черного цвета. На Юбилейном проспекте патрульные заметили похожее по описанию авто, которое остановилось возле одного из жилых домов. Также в автомобиле находился и водитель.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

При осмотре автомобиля следователи изъяли вещи, в которых был осуществлен разбой. // Depo.Харьков