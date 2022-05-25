На Одещині судитимуть трьох жителів Подільська, які пограбували оселю жінки-інваліда

Ховаючи обличчя під масками, зловмисники вночі вдерлися до будинку прикутої до ліжка пенсіонерки, побили і зв’язали її 42-річного доглядальника та заволоділи колекційними монетами, заощадженнями і мобільними телефонами на загальну суму понад п’ятнадцять тисяч гривень.

Проте далеко їм втекти не вдалося. Двох зловмисників поліцейські затримали в Подільську, третього, у якого були вилучені речові докази, в обласному центрі.

Дії фігурантів слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Матеріали провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду. За грабіж, поєднаний з проникненням у житло, чоловікам загрожує від чотирьох до восьми років ув’язнення.

Подільське районне управління поліції в Одеській області