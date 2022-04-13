На Житомирщині поліцейські вилучили зброю та боєприпаси з приватного будинку

Під час обшуку за місцем проживання жителя смт Брусилова правоохоронці виявили кілька гранат, майже 800 патронів різного калібру, гвинтівку з оптичним прицілом та інше. Крім того, з домоволодіння вилучили товари, ймовірно викрадені з автозаправної станції. Нині у рамках досудового розслідування триває встановлення всіх обставин.

12 квітня поліцейські Коростишівського відділу провели невідкладні слідчі дії за місцем проживання 42-річного жителя смт Брусилова, якого обґрунтовано запідозрили у зберіганні заборонених предметів.

У результаті виявили корпуси гранат Ф-1 та РГН з підривачами до них, стартовий двигун та постріл до РПГ, магазини до АК, гвинтівку ТОЗ з оптичним прицілом, майже сотню патронів калібру 7, 62, ще 270 патронів калібру 5,45 та понад 400 патронів калібру 5,6 мм, а також інші набої.

Усе виявлене вилучили працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №2 (м. Коростишів) та вибухотехнічної служби ГУНП. Відповідні експертизи будуть проведені у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують походження зброї та боєприпасів та мету, з якою чоловік все це зберігав.

Чинним законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Окрім того, поліцейські виявили в цьому ж домоволодінні товари, ймовірно викрадені з однієї з автозаправних станцій: цілі упаковки засобів для автомобілів, обладнання для приготування хот-догів і навіть паперові пакети та палички для кави. Також у чоловіка вилучили понад 150 тисяч гривень та долари США. Тож нині триває з’ясування й обставин, за яких усе це опинилося у фігуранта провадження. Нагадаємо, що в умовах воєнного часу таємне викрадення чужого майна кваліфікується за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України, за що передбачено від 5 до 8 років ув’язнення.

Також поліцейські вилучили з домоволодіння автомобіль «Hyundai», який, як з’ясувалось, належить жителю Сумської області. Власник пояснив, що через відсутність пального залишив транспортний засіб на одній з автозаправних станцій Радомишльської громади у перші дні війни, під час евакуації. Триває з’ясування й цієї обставини.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Відділ комунікації поліції Житомирської області