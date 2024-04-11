За вбивство двомісячної доньки судитимуть мешканця Київщини

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини ( ч. 2 ст. 121 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в одному з сіл Білоцерківського району 19-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало батька. Аби «заспокоїти» дитину він підійшов до візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура