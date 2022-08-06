У Харкові судили трьох солдатів ЗСУ, які шукали «зв’язки з Росією» в офісі приватної компанії

Дзержинський райсуд міста Харкова визнав трьох українських військовослужбовців винним у проникненні у володіння іншої особи.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 серпня.

16 березня 2022 року близько 15 години 10 хвилин троє солдатів Збройних сил України перебували біля будинку № 10 по проспекту Незалежності в Шевченківському районі Харкова. Вони пошкодили вхідні двері і проникли до приміщення офісу ТОВ «Геймлофт».

У судовому засіданні чоловіки провину визнали, каялися і далі однакові пояснення. А саме, що вони зайшли в приміщення з метою перевірки можливої незаконної діяльності співробітників компанії на користь РФ. При собі солдати мали автомати Калашнікова, але, кажуть, що співробітнику підприємства не погрожували. Підсудні погодилися, що не існувало законних підстав для проникнення в приміщення і вони розуміли, що чинять протиправно.

ТОВ «Геймлофт», маючи статус потерпілого, позову про відшкодування якої-небудь шкоди не заявило.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу — по 1700 гривень для кожного.

Раніше військовослужбовцям інкримінували ч. 2 ст. 189 ККУ, а саме вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожувало від 3 до 7 років ув’язнення.

За попередньою версією слідства, ввірвавшись у офіс солдати висловили працівнику компанії вимогу передачі їм грошей. «Довівши злочинний умисел до кінця, задовольнившись вчиненим», троє військових нібито намагались втекти, проте були затримані співробітниками поліції.

Саме з такою кваліфікацією справу передали до суду. Обставини, за яких прокурор змінив обвинувачення, невідомі.

Усі троє підсудних сьогодні служать у ЗСУ, є учасниками бойових дій і беруть участь у відсічі збройної агресії РФ. Цікаво, що один із них, будучи уродженцем Харкова, має російське громадянство.

Ще на стадії слідства суду передали документи, що підозрювані беруть активну участь у захисті держави в складі Добровільного Формування з Територіальної оборони Харківської територіальної громади. Відтак суд обмежився запобіжними заходами у вигляді особистого зобов’язання.

За даними реєстру юридичних осіб, «Геймлофт» засноване однойменною французькою компанією і спеціалізується на комп’ютерних іграх та програмуванні.