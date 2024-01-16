На Київщині викрили чотири підпільних казино

Послуги з незаконних азартних ігор надавали у Бучі, Ірпені й Борисполі.

Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність чотирьох казино у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Послуги з незаконних азартних ігор надавали у Бучі, Ірпені й Борисполі.

Зловмисники облаштували заклади у нежитлових приміщеннях і працювали в закритому режимі, причому й під час комендантської години. Діяльність ретельно приховували і відкривали лише для перевірених клієнтів. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністратором.