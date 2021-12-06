СБУ продовжує розслідувати дії керівника в’язниці терористів «Ізоляція»: слідчі встановлюють потерпілих від катувань

СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків так званої «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція». Під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, у тому числі українських військових.

У ході спецоперації контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Києві.

Встановлено, що він керував в’язницею бойовиків, яку у 2014 році облаштували на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у тимчасово окупованому Донецьку. Туди терористи звозили незаконно затриманих українців. За вказівками зловмисника до людей чинили насильство і психологічний тиск.

Крім того, за даними досудового розслідування, він особисто брав участь у катуванні потерпілих.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 1 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб),

ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації з використанням примусу та іншої залежності потерпілого, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника.

Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці «Ізоляція», постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

СБУ