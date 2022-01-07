На Днепропетровщине 4-летний мальчик умер, обварившись кипятком
В селе Заря Васильковского района умер 4-летний мальчик.
По предварительной информации, 5 января ребенок по неосторожности споткнулся о шестилитровую миску с кипятком и обжог ноги.
Об это сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
6 января ребенок умер дома. Сведения о случившемся внесли в единый реестр досудебных расследований с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства устанавливаются.
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