Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки
Відомство запланувало серед іншого повну інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю.
Міністерство оборони України відповідним указом затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки.
“Передбачено системні зміни у ключових сферах діяльності відомства, що ґрунтуються на культурі доброчесності та відповідальності серед військових посадовців і держслужбовців”, – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.
Зазначається, що на 2025-2026 роки заплановані стратегічні заходи:
- удосконалення законодавства у сфері оборони для усунення прогалин та вразливостей;
- повна інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю;
- запуск електронної системи контролю за використанням пального;
- проведення аудиту та оцінки об’єктів інтелектуальної власності;
- впровадження прозорих механізмів оборонних закупівель;
- створення державної системи гарантування якості оборонної продукції;
- розробка автоматизованої системи управління чергою на житло для військових.
Моніторинг ефективності заходів проводитиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Він здійснюватиме регулярний аналіз виконання програми, а результати оцінювання публікуватимуться на офіційному вебсайті міністерства.
Також запроваджується комплексна система навчання, що охоплює курси підвищення кваліфікації та спеціалізовані тренінги з питань антикорупційного законодавства.
У Міноборони наголосили, що реалізація програми сприятиме зміцненню обороноздатності держави через підвищення ефективності використання ресурсів та розбудову системи доброчесності відповідно до стандартів НАТО. // LB.ua