На Волині викрили «підприємство» з виробництва БпЛА для контрабанди цигарок (фото)

Прикордонники продовжують активно протидіяти транскордонній злочинності, пов’язаній з нелегальним переправленням осіб призовного віку та незаконним переміщенням за допомогою БпЛА тютюнових виробів.

У ході документування протиправних груп встановлено, що зловмисники активно використовують новітні технології, зокрема безпілотники для відстеження дій прикордонників та переміщення сигарет до країн ЄС. Вказаний спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом.

Доки прикордонники за допомогою БпЛА наносять вогневе ураження ворогу на бойових позиціях, зазнають втрат, окремі ділки використовують ці технології для власного збагачення.

З метою припинення протиправної діяльності, в рамках діючого кримінального провадження, міжвідомчою групою військовослужбовців оперативно-розшукових відділів Волинського і Львівського прикордонних загонів та прокурорів Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, за силової підтримки спецпідрозділу ДОЗОР, в помешканнях і господарських будівлях фігурантів виявлено та вилучено мотодельтаплан, який зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер».

Також під час обшуків правоохоронці знайшли предмети, що застосовувались при організації протиправної діяльності, а саме: тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки, за допомогою яких зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії. Вилучено понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності. Окрім цього, на одній з адрес викрито цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Таким чином ділки налагодили безперебійне «технічне» забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі.

Наразі триває досудове розслідування та дослідження навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів. Вилучені безпілотні літальні апарати плануються до передачі підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК, вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.

ДПСУ