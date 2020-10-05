В Одесі двох чоловіків затримали за озброєний напад на таксиста

Погрожуючи пістолетом, зловмисники позбавили чоловіка волі, відібрали гроші та мобільний телефон, а потім заволоділи автомобілем та вимагали за його повернення 2 тисячі доларів. Тієї ж доби поліцейські затримали підозрюваних. Їх дії кваліфікуються одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Отримавши виклик, потерпілий забрав пасажира у Київському районі Одеси та повіз за межі міста. По дорозі клієнт попросив зупинитися та підібрати свого товариша.

На трасі Одеса — Чорноморськ один з пасажирів навів у бік водія пістолет та зажадав віддати мобільний телефон та гроші. Таксист виконав вимогу, однак цього зловмисникам здалося замало. Підозрювані змусили чоловіка віддати ключі й документи від автомобіля та пересісти на заднє сидіння. На їх вимогу за повернення автівки таксист протягом двох тижнів мав сплатити дві тисячі доларів.

Втративши зв’язок із потерпілим, його родичі забили на сполох та звернулися до поліції. Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення та встановили місце знаходження чоловіка та його автомобілю. Тієї ж доби були затримані і підозрювані у злочині — 20 річний одесит та 22-річний житель Овідіопольського району. Обидва вже мали кримінальний досвід — молодший з фігурантів був засуджений за грабіж, його старший товариш є фігурантом в аналогічному кримінальному провадженні.

«Наразі затриманим інкримінуються правопорушення, передбачені статтями ч.2 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст.289 ( незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст.189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавленню волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, — розповів начальник Київського відділу поліції Вячеслав Барба. — Сьогодні суд має обрати зловмисникам запобіжний захід. Слідчі клопочуть про їх тримання під вартою на період проведення досудового слідства».

Київський відділ поліції в м. Одесі