Полковника і його спільницю підозрюють у вимаганні хабаря за вступ до ліцею прикордонників

Зловмисників затримали.

На Сумщині затримали двох осіб за підозрою у вимаганні хабаря за зарахування дитини до ліцею Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Полковник, посадова особа Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка та його спільниця “вимагали та отримали від громадянки неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США”.

Обох зловмисників, після отримання ними хабаря, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Неправомірні кошти вилучено.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжних заходів.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії. // LB.ua