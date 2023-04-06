Судитимуть російського окупанта, який залякував цивільне населення Херсонщини та ґвалтував місцеву жінку

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці березня 2022 року чоловік у складі російського підрозділу виконував бойові завдання та контролював тимчасово окуповану територію Бериславського району Херсонської області.

Військовий РФ заселився в домоволодіння місцевої жительки, погрожуючи розправою їй та її малолітньому синові.

Проживаючи у будинку потерпілої без її згоди, обвинувачений неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки.

Внаслідок сексуального насилля над матір’ю дитина отримала вторинну психологічну травму.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора