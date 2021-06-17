У Маріуполі дільничний офіцер поліції розкрив вбивство жінкою свого чоловіка

Під час перевірки інформації про злочин, жінка намагалася приховати сліди вбивства та відвести від себе підозру, однак поліцейський, завдяки своїй уважності, виявив на території подвір’я докази, що вказували на кримінал. За фактом тривають слідчі дії.

Днями дільничний офіцер Приморського відділу поліції (відділ №3) Дмитро Сокол отримав повідомлення, що на території його обслуговування місцева мешканка скоїла вбивство свого співмешканця.

Аби перевірити дану інформацію, дільничний офіцер вирушив за адресою проживання жінки. Громадянка повідомила, що її співмешканець поїхав з міста та вона не знає, де він.

Уважний правоохоронець помітив на землі на подвір’ї сліди, схожі на кров, та викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

В ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили на території приватного двору викопану яму, у якій лежало присипане листям тіло чоловіка.

Попередньо встановлено, що 54-річна маріупольчанка спричинила загиблому більше 10 ножових ударів. До скоєння злочину її підштовхнув конфлікт на побутовому грунті.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фігурантку було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Приморським районним судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Маріупольське районне управління поліції

Донецької області