На Львівщині лікарі вимагали хабар у військовослужбовця

Як встановили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонні сфері Західного регіону, працівники одного з медичних закладів Львівщини одержали неправомірну вигоду від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним для служби.

Свої «послуги» двоє медиків, керівниця одного з відділів та співробітник медзакладу, оцінили у суму 4000 доларів США. За ці кошти вони взялись виготовити для «клієнта» медичні документи щодо обмеження його придатності до служби за станом здоров’я, які б давали підстави для проходження подальшої військової служби у частинах, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

18 січня правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання нею частини неправомірної вигоди у сумі 3700 доларів США. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сьогодні, 1 лютого, суд також обрав запобіжний захід другому лікарю у вигляді тримання під вартою.

Слідчі повідомили обом про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області