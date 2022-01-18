У Мукачеві сімейний конфлікт закінчився для жінки струсом мозку та переломом кісток

У Мукачеві лікарка повідомила поліцейських про домашнє насильство щодо пацієнтки, яка звернулася із численними побоями.

Дзвінок на спецлінію “102” надійшов з приймального відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Лікарка повідомила про потерпілу з численними побоями.

Прибувши на виклик, поліцейські охорони вияснили, що жінка самостійно прийшла по допомогу в лікарню після побоїв чоловіка, з яким спільно проживали. Медики діагностували у 31-річної потерпілої струс головного мозку та перелом кісток лицевого черепу.

Не дивлячись на складний стан жінки, чоловік залишився вдома, де його і затримали поліцейські. Кривдником виявився 51-річний мешканець Мукачева, якого доправили до Мукачівського районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Попередня кваліфікація злочину — стаття 125 Кримінального кодексу України, а саме “Умисне легке тілесне ушкодження”. Згідно наведеної статті, умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. // Закарпаття онлайн