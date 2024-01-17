Службовець Антимонопольного комітету вимагав від підприємця $8000 за невжиття штрафних санкцій

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста одного з відділів Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав та одержав від директора товариства 8000 доларів США. За цю суму він обіцяв підприємцю не застосовувати до нього штрафні санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ДКІБ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура