Слідчі-карателі: хто «шиє» справи українцям на окупованій території Запоріжжя

В день слідчих органів РФ (25 липня) розповідаємо про так зване «слідче управління», створене країною-агресором на окупованій частині Запорізької області для кримінального переслідування місцевого населення.

Цей незаконний правоохоронний (а по суті – каральний) орган був створений 21 грудня 2022 року і його з першого дня очолює полковник юстиції Алєксандр Владіміровіч Царакаєв (на фото зверху).

Управління зареєстровано у Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницкого, 15, де він займає 7-8 поверхи.

Царакаєв зареєстрований у Приморському краї рф. До командировки на Запоріжжя більшу частину життя він провів на дальному сході росії. Попередня його посада – заступник керівника слідчого управління в Амурській області. Відстань від тамтешньої столиці Благовіщенська до Мелітополя становить 8,5 тисяч кілометрів. Також раніше Царакаєв працював на аналогічній посаді в Сахалінській області, яка розташована ще далі.

В українських відкритих офіційних джерелах інформації про кримінальне переслідування Царакаєва поки що не помічено. Полковник наразі під санкціями не перебуває.

Слідчі окупаційної поліції Запорізької області (фото з сайту «слєдствєнного управлєнія»)

Заступником Царакаєва є полковник юстиції Іван Фьодоровіч Корженко. Відомо, що він родом із Забайкальського краю (столиця – Чита), у 2008 році закінчив Інститут прокуратури, після завершення чого проходив службу в Приморському та Хабаровському краях, а потім у Забайкаллі.

Іван Корженко

За результатами 2023 року Алєксандр Царакаєв звітував про відкриття більш, ніж 600 кримінальних справ та взяття під варту 200 мешканців окупованої частини області.

Сьогодні запорізьке «слідче управління» повідомило про нагородження особового складу відомчими медалями «доблєсть і отвага». Проте обличчя «доблісних» слідчих окупанти не показали, бо розуміють, що всі їх дії незаконні і вони є воєнними злочинцями.

Особистий склад окупаційного слідчого управління Запорізької області

Однак декого зі слідчих, що переслідують українців на Запоріжжі, «Локатор-Медіа» встановити вдалося. На цьому фото уродженець Якутська Іван Аргунов. Він також закінчив Інститут прокуратури, але у 2006 році. Наразі Аргунов прикомандирований до фейкового «Бердянського міжрайонного слідчого відділу». В так званій «зоні СВО» він перебуває з листопаду 2022 року (починав службу у добровольчому загоні БАРС-2 на території, підконтрольній терористичному угрупуванні «ЛНР»).

Іван Аргунов (праворуч) та голова слідчого комітету РФ Алєксандр Бастрикін

На наступному фото – слідчій Соркін В.М. з ветераном ІІ Світової війни під час пропагандистського заходу.

Слідчий-окупант Соркін В.М.

Дані ще двох ворожих слідчих поки що встановити не вдалося. Вони позують на фоні пам’ятника Айболіту на території міської лікарні тимчасово окупованого Бердянська.

Слідчі окупаційної поліції у Бердянську

Автор: Олександр Пилипенко

Джерело: Локатор медіа