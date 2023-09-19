На Запоріжжі судитимуть чергову групу організаторів незаконної переправи ухилянтів через кордон

Запорізькі слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів кримінального провадження. За грошову винагороду вони сприяли виготовленню фіктивних документів про непридатність до військової служби призовників. Таким чином фігуранти допомагали «ухилянтам» незаконно виїхати з України.

Правоохоронці встановили, що четверо запоріжан, серед яких лікар-невролог, пропонували військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації за їх допомогою. «Клієнтів» вони підшукували на території обласного центру. Фігуранти виготовляли фіктивні медичні документи про наявність захворювань задля отримання висновку про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку. У подальшому це дозволяло безперешкодно виїхати за кордон. Вартість таких послуг становила 6,5 тисяч доларів США з однієї особи.

Злочинну схему викрили та задокументували слідчі Запорізького РУП разом із працівниками управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ та СБУ в Запорізькій області.

Усім обвинуваченим інкримінують ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, 35-річного лікаря-невролога обвинувачують ще у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювалось під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області