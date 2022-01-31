На 7 років і 6 місяців за умисне вбивство ув’язнили жителя Коростишівського району

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростишівської окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком Брусилівського районного суду його засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Розслідуванням встановлено, що злочин скоїв у серпні 2019 року 31-річний житель Коростишівського району. Зокрема, того дня він із приятелем неодноразово вживали спирті напої, а для чергової випивки обрали садок односельчанки.

Очевидно, кількість випитого так підігріла емоції, що між ними зав’язалася суперечка. У відповідь на лайливі слова та образи засуджений дерев’яною палицею завдав 28-річному приятелю численних ударів по голові. Від отриманих травм хлопець помер.

З часу затримання і до набрання вироком законної сили засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури