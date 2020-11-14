Поліцейські Хустщини розшукали двох крадіїв зброї з будинку односельця

Вчора, 13 листопада, слідчі Хустського відділу поліції повідомили про підозру в скоєнні ряду злочинів двом жителям смт.Вишково. Йдеться про двох чоловіків віком 24 та 35 років.

Як встановили поліцейські, днями підозрювані проникли до будинку свого односельця та викрали звідти речі домашнього вжитку, нарізну зброю та набої до неї. Після цього один із чоловіків, 35-річний житель Вишкова, переховував викрадений мисливський карабін у своєму помешканні. Саме там її знайшли й вилучили працівники поліції.

За фактами правопорушень слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням), частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 2 статті 262 Кримінального кодексу України (Викрадення зброї).

Чоловікам уже повідомили про підозру у скоєнні ними злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області