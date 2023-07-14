Вбив брата та викинув тіло у рів – житель Шепетівщини отримав 9 років ув’язнення
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 47-річного жителя Шепетівського району в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.
Трагедія сталась у січні цього року в с. Довгалівка.
Під час розпивання алкогольних напоїв між братами виникла суперечка, яка переросла в бійку.
Старший брат завдав молодшому щонайменше 20 ударів руками і ногами в різні частини тіла, а потім схопив до рук ножа та вдарив ще 19 разів.
35-річний чоловік помер на місці події від крововтрати.
Щоб приховати злочин, зловмисник відтягнув тіло в іншу кімнату, а через два дні погрузив на воза, накрив тюками сіна і вивіз за межі села, де викинув у рів.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet