Вбив брата та викинув тіло у рів – житель Шепетівщини отримав 9 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 47-річного жителя Шепетівського району в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Трагедія сталась у січні цього року в с. Довгалівка.



Під час розпивання алкогольних напоїв між братами виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Старший брат завдав молодшому щонайменше 20 ударів руками і ногами в різні частини тіла, а потім схопив до рук ножа та вдарив ще 19 разів.

35-річний чоловік помер на місці події від крововтрати.

Щоб приховати злочин, зловмисник відтягнув тіло в іншу кімнату, а через два дні погрузив на воза, накрив тюками сіна і вивіз за межі села, де викинув у рів.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури