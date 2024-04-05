Шахрай видурив у львів’янки 3000 євро та 1600 доларів

Як встановили правоохоронці, 78-річна пенсіонерка передала незнайомцю більше 3 тисяч Євро та 1600 доларів США нібито для проведення термінової операції доньці, яка нібито отримала важкі травми внаслідок ДТП.

4 квітня близько опівдня до літньої жінки, жительки Львова, зателефонувала незнайома особа, яка повідомила, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію і в подальшому до неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передав кошти у сумі більше 3 тисяч Євро та 1600 доларів США. Згодом з’ясувалось, що в аварію донька не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України на залізничному вокзалі у Ходорові – він саме намагався втекти з Львівщини. Речові докази у нього вилучені.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 38-річний мешканець Одеси, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області