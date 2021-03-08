Московского автоинспектора задержали по подозрению в убийстве шестилетнего сына

В Москве задержали сотрудника ДПС по подозрению в убийстве сына.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД.

СК возбудил дело об убийстве малолетнего ребенка (часть 2 статьи 105 УК).

По версии ведомства, в ночь на 8 марта в квартире на юге Москвы нашли тело ребенка 2014 года рождения. В доме находился 39-летний отец погибшего, «который совершил противоправное деяние».

Пресс-служба МВД добавляет, что автоинспектор, предположительно, был пьян. Ведомство назначило служебную проверку. // Медиазона