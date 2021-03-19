На хабарі 1300 євро затримали двох буковинських прикордонників

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону 18 березня 2021 року повідомлено про підозру двом військовослужбовцям одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону, які діяли за попередньою змовою, за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, хабар у розмірі 1300 євро, який прикордонники отримали від свого ж співслужбовця – по 650 євро кожному, призначався за сприяння мешканцям прикордонних районів у безперешкодному переміщенні через державний кордон України до Румунії тютюнових виробів без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, йшлося про надання містянам службової інформації про розстановку прикордонних нарядів та несення служби прикордонним загоном.

Першочергові слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання двом військовослужбовцям запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Викрито прикордонників прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, оперативними працівниками 7 відділу 6 Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВВБ «Захід» Державної прикордонної служби України. // bukinfo.com.ua