«Вор в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та «смотрящий» у Маневицькій колонії отримали підозру

Обом представникам криміналітету інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні (сходці). За таке їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами продовжують збирати докази причетності представників злочинного світу до протиправної діяльності. Зібрані матеріали стали підставою для повідомлення про підозру «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та так званому «смотрящому» за Маневицькою виправною колонією.

«Смотрящий» у телефонному режимі організував злочинне зібрання за участю лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці «вор в законі» виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом особу та заборонити їй брати участь у «справах».

21 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції заочно повідомили підозру підсанкційному «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» за участь у злочинному зібранні (сходці) – ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Відомо, що 52-річний уродженець Грузії був «коронований» в Туреччині у 2020 році. Його батько також має найвищий статус у злочинній ієрархії.

Підозру отримав і так званий «смотрящий» за колонією та «чорним общаком». Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у зібраннях.

За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Заходи проводилися спільно зі співробітниками ДУ «Маневицька ВК» під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо: на Закарпатті утриманців виправної установи на чолі з «кримінальним авторитетом» викрили в організації сходки та поширенні злочинного впливу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України