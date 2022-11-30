Шахраї під виглядом чат-ботів Yasno намагаються отримати доступ до акаунтів у Telegram

В Україні з’явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу YASNO .

“В Україні активувалися шахраї, які вирішили скористатися цілеспрямованими атаками на енергетичну інфраструктуру та почуттями українців. Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску YASNO та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх телеграм-акаунтів”, – сказано у повідомленні.

Так, фейковий чат-бот обіцяв зручний доступ та сповіщення про відключення електроенергії. Щоб почати користуватися ним необхідно поділитись своїм телефоном та надати код доступу.

За повідомленням одного з мешканців Києва, після наданні такої інформації аферисти намагалися отримати доступ до його акаунту.

Компанія YASNO зазначає, що єдині та офіційні чат-боти можна знайти за посиланням у Telegram та у Viber.