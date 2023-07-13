Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактами отруєння собак у Львові

Проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про отруєння собаки у Сихівському районі Львова та розпочали перевірку.

Крім того, 10 липня до відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 звернулися дві львів’янки, собаки яких загинули. За словами власниць, тварин отруїли.

За усіма фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Проводяться слідчі дії, встановлюються причини загибелі собак.

Відділ комунікації поліції Львівської області