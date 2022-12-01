У незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон через систему «Шлях» викрито посадовицю на Буковині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру посадовиці Чернівецької обласної військової адміністрації за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрювана вносила відомості до системи «Шлях» про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку.

Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

З метою вилучення необхідних документів та іншої інформації тривають санкціоновані обшуки на території Чернівецької області.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора