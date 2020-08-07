Патрульного будут судить из-за избиения адвоката и его отца

В Киевской области будут судить патрульного, который подозревается в избиении адвоката и его отца и дороге «Киев-Чернигов» в марте 2020 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, 27 марта 2020 года на участке автомобильной дороги «Киев-Чернигов» правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и спецсредства, чем нанес пострадавшим телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.