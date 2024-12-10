Жителя Полтави засуджено за замах на вбивство квартиранта

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури жителя Полтави визнано винним у закінченому замаху на вчинення умисного вбивства (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

З урахуванням скоєння злочину у період іспитового строку, йому призначене покарання у виді 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що у жовтні 2023 року під час спільного вживання алкогольних напоїв полтавець посварився з квартирантом, який винаймав у нього кімнату в будинку. Під час конфлікту господар оселі завдав чоловіку дерев’яною палицею по голові та тілу, за висновком експерта, не менше 7-8 ударів.

У подальшому він витягнув побитого з будинку на вулицю, де його побачив випадковий перехожий та викликав лікарів екстреної медичної допомоги. Завдяки цьому потерпілий залишився живим.

До набрання вироком законної сили полтавець перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури