НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії – ЗМІ

Правоохоронці розслідують кілька кримінальних справ.

Джерела ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про обшуки у низки посадовців Національної гвардії України, які проводять 9 та 10 травня. Джерела в Національному антикорупційному бюро теж підтвердили цю інформацію.

За нашими даним, детективи НАБУ проводять обшуки в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка ;

; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка ;

; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського ;

; заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця ;

; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза ;

; начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Мова йде про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.