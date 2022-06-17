Заволодіння ₴10 млн. зі столичного бюджету – підозрюються заступник керівника БТІ та підрядник

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру заступнику начальника — голові тендерного комітету Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та директору ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» за фактом заволодіння бюджетними коштами у сумі близько 10 мільйонів гривень (ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами тендерної процедури, між КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» було укладено договір щодо закупівлі послуг з обробки даних, вартістю 30 млн гривень.

Проведеною у ході слідства судово-економічною експертизою документально підтверджено розтрата третини виділених за договором коштів внаслідок необґрунтованого завищення підрядником витрат. Кошти у сумі понад 9,9 млн гривень було переведено на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання (субпідрядники), за виконання послуг, які фактично останніми не виконувались.

У жовтні 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунального та інших підприємств на території міста Києва, Чернігова, а також Київської області було проведено 16 обшуків, у ході яких було виявлено первинні фінансові документи та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність посадових осіб підприємств.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення заступника начальника – голови тендерного комітету БТІ від посади.

Водночас вживаються заходи, направлені на встановлення місцезнаходження директора ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» з метою проведення із останнім слідчих та процесуальних дій.

Документування вказаних обставин у кримінальному провадженні здійснювалось Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва у тісній взаємодії із Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Київська міська прокуратура