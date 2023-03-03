СБУ затримала «кремлепатріархатного» настоятеля храму, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини

Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині.

Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з фсб. За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок.

Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року.

У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили:

мобільні телефони із доказами листування з фсб;

проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України