Кіберполіція викрила злочинну групу шахраїв: «продавали» неіснуючі військові товари

Від покупців вимагали повну передплату, однак взятих на себе зобов’язань не виконували. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Діяльність злочинної групи викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими столичної поліції.

Організатор, 19-річний житель Києва, залучив до протиправної діяльності трьох своїх приятелів. Чоловіки розміщували на каналі у месенджері оголошення про продаж військової амуніції, зокрема бронежилетів та касок.

Від покупців зловмисники вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей – зникали. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 150 тисяч гривень.

За місцями проживання зловмисників правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Організатору злочинної схеми оголошено про підозру, вирішується питання щодо оголошення підозри його спільникам.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України