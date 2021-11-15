У Луцьку 19-річний юнак поскаржився поліції на відсутність у «Дії» куплених прав

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, чоловік придбав в Інтернеті за 4 тис. грн фальшиві права. “Документ” йому переслали поштою. Проте чоловіка обурило те, що “Дія” не показувала посвідчення. Через це він звернувся до поліції.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили фальшиве посвідчення та викликали слідчих. // Діло