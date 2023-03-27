Мешканка столиці підбурювала співробітника поліції до надання хабаря слідчому
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру киянці, яка намагалась схилити співробітника поліції до надання неправомірної вигоди слідчому.
Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, будучи фігуранткою одного з кримінальних проваджень, розпочатому за фактом незаконних оборудок з наркотиками, підбурювала працівника Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві до надання неправомірної вигоди слідчому. За її задумом останній за 2 тис. доларів США мав прийняти рішення про закриття вказаного кримінального провадження та повернення вилучених у ході обшуку речей.
У ході контролю за вчиненням злочину зловмисницю затримали «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.
За адресою проживання зловмисниці проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін.
Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та Печерським управлінням поліції ГУНП у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.