У військовому госпіталі Києва з учасників АТО/ОСС вимагали гроші за присвоєння інвалідності

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито корупційну схему вимагання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО/ООС з боку службових осіб Головного військового клінічного госпіталю (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службові особи медичної установи організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС за проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності для подальшого проходження МСЕК.

Вартість таких «послуг» становила від 1500 дол. США в залежності від ступенів розладів.

07.10.2021 року одразу після одержання чергової частини неправомірної вигоди затримано посередника. Наразі цій особі повідомлено про підозру.

Також, у межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання інших фігурантів, у ході яких виявлено грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту контррозвідки СБУ та ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура