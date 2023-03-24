На 7 років ув’язнено жителя Прикарпаття за смертельне побиття знайомого
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 121 КК України).
Вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі.
В суді доведено, що у червні 2019 року раніше судимий житель міста Калуша на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин побив свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого обвинувачений наніс ногами численні удари потерпілому в голову та тіло.
Внаслідок цього чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні лікарні.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet