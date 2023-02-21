поліцейські луганщини викрили колаборантку

Поліцейські ГУНП в Луганській області, які у складі зведеного загону несуть службу у Харківській області, протягом минулого тижня викрили пособницю окупантів, розкрили кримінальні правопорушення та виявили автомобілі, що перебували у розшуку.

Оперативники Управління карного розшуку викрили 68-річну мешканку с. Кіндрашівка, яка під час окупації Харківської області активно сприяла окупаційній владі рф, проводила агітацію в підтримку збройної агресії рф. За цим фактом слідчі місцевого відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру.

Під час відпрацювання виклику за фактом конфлікту поліцейські викрили 54-річного мешканця с. Гусинка, який наніс ножові поранення 35-річному односельцю. Чоловіка доставлено до місцевого відділу поліції для встановлення всіх обставин та кваліфікації події.

У тому ж с. Гусинка, поліцейські викрили 33-річного місцевого мешканця, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив домашнє насильство. Відносно чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час перевірки документів пасажирів автобуса сполучення «Куп’янськ – Харків» у 48-річного чоловіка поліцейські виявили 12 блоків сигарет без марок акцизного збору. У відношенні правопорушника складено адміністративні матеріали за ст. 164-5 (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) Кодексу України про адміністративні правопорушення..

На блокпостах поліцейські також виявили тринадцять автомобілів та мобільний телефон, які перебувають у розшуку. Викрито трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння та п’ятьох водіїв, які порушили Правила дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Луганської області