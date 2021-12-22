На хабарі у 2 тис. доларів затримано державного виконавця

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця (ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, до окружної прокуратури надійшла заява від громадянки щодо вимагання в неї неправомірної вигоди у сумі 2 тисячі доларів США з боку службових осіб одного із районних відділів державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Зазначені кошти призначалися за не вжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля «Рейндж Ровер Спорт».

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання головним держвиконавцем неправомірної вигоди двома частинами. 21 грудня 2021 року службовця затримали під час одержання другого траншу у сумі 1,4 тис. доларів США.

Наразі особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також тривають заходи із встановлення інших службових осіб, які можуть бути причетними до організації корупційної схеми.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ ГП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального апарату СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура