Суд виправдав двох азербайджанців від звинувачень у викраденні людини за $100 тисяч боргу

Галицький райсуд Львова виправдав двох громадян Азербайджану від звинувачень у викраденні людини і примушуванні до повернення боргу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 13 грудня.

У жовтні 2018 року у львівському ресторані зустрілися дві чоловічі компанії громадян Туреччини і Азербайджану. Один із турків пізніше вилетів кудись у справах, а його товариш залишився і два дні мешкав у мотелі в компанії азербайджанця. Пізніше турки заявили, що у них вимагали повернути 100 тисяч доларів за борговою розпискою і одного з них узяли в заручники. Зрештою, чоловік видав викрадачам 5 тисяч доларів.

Під час затримання поліція вилучила розписку про позичку $300 тисяч доларів. Чоловік, якому була видана розписка, пояснив, що громадянин Туреччини хотів купити в нього готель, але не мав достатньо грошей, тому написав таку розписку. Та водночас він заперечив, що доручав кому-небудь займатися поверненням цього боргу, більше того, навіть не розповідав про це обвинуваченим.

Протягом двох днів викрадачі та їх “жертва” відвідували багато кафе і ресторанів, побували в кількох готелях.

Правоохоронці отримали записи з камер відеоспостереження, які свідчили, що потерпілий у компанії поводився вільно і ніщо не вказувало на те, що його позбавлено волі. Нічого підозрілого не помітив і персонал.

Офіціант ресторану «Султан Палац» розповів, що бронювався стіл на 15 чоловік і серед гостей були присутні обвинувачені, а також потерпілий. Він обслуговував їхній столик. Всі гості вели себе спокійно, розмовляли, жартували. З інтонації й самої розмови не виглядало, що потерпілому погрожують чи йому загрожує небезпека.

Початково потерпілий розповів слідчим, що у нього вимагали гроші, погрожували зброєю. Зокрема, біля пам’ятника Данилу Галицькому один із обвинувачених начебто приставив йому до тіла предмет, схожий на ніж, і вимагав $100 тисяч.

Цього чоловіка допитали в слідчого судді, після чого він виїхав до Туреччини. Відтак суд мав у розпорядженні тільки звукозапис його допиту. Однак з’ясувалося, що підозрюваних та їх захисників не повідомили про цей допит і вони не були присутні та не могли поставити потерпілому запитання. Тому суд визнав цей допит недопустимим доказом.

Зрештою, потерпілий вийшов на відеозв’язок із судом, перебуваючи у Республіці Туреччина, через програму Easycon.

Він заявив, що бажає розповісти правду, оскільки всі свої попередні показання давав під тиском знайомого, який мав несправжній паспорт інтерполу та залякував його цим паспортом, погрожував вбивством. У Туреччині він попросив заходів безпеки до себе і останні шість місяців погрози йому більше не надходять. Обвинувачених потерпілий вважає своїми друзями. Коли перебував у Львові в жовтні 2018-го вони не поводились з ним погано, вважав себе їхнім гостем. Ніхто його не викрадав, не обмежував у пересуванні, не погрожував.

Чоловік розповів, що вдвох зі своїм товаришем восени 2018 року перебував у Львові у справах, вони відпочивали, зустрічалися з друзями, відвідували кафе і ресторани. Товариш повідомив, що йому потрібно у справах поїхати до Києва та сказав побути кілька днів у Львові з одним із обвинувачених. Він за власною ініціативою, поселився у готелі та із ним залишився один із обвинувачених, щоб допомогти в побутових потребах, оскільки він не володіє українською мовою.

Пізніше в аеропорту до нього підійшли поліцейські і він не зрозумів, що відбувається. В цей час йому зателефонував товариш, який погрожуючи вбивством наказав в поліції дати свідчення, що його викрали, погрожували зброєю та утримували, хоча такого насправді не було. Він надавав неправдиві показання, оскільки боявся погроз свого знайомого, який займається шахрайством.

Чоловік, під тиском якого потерпілий начебто говорив неправду, допитаний не був ні на етапі слідства, ні в суді. Він також мав статус потерпілого, але надіслав до суду заяву, що жодних претензій до обвинувачених уже не має та просить закрити справу.

Суд виправдав обох іноземців за недоведеністю скоєння злочину. Цікаво, що у справі залишається третій обвинувачений, який досі значиться у розшуку за цими подіями.