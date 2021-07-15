На Волині службову особу деревообробного підприємства підозрюють у незаконній порубці лісу

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України на підприємстві в Ковельському районі проводять санкціоновані обшуки.

Необліковану продукцію — лісоматеріали, отримані внаслідок незаконних порубок, вилучають. Уже вилучено близько 400 м3 лісоматеріалів. Обшуки тривають.

Під час досудового слідства встановлено, що, починаючи з 2018 року, службові особи підприємства, з метою незаконного виготовлення та експорту пиломатеріалів, діючи за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, організували на території Ковельського району без відповідних дозволів порубку дерев різних порід, які в подальшому перевозили й переробляли для експорту до країн Європи.

Встановлено також, що частина необлікованої продукції, яка надходила від приватних суб’єктів, отримана внаслідок незаконної порубки, без оформлених документів.

Під час попередніх обшуків у квітні вилучено лісодеревину з бирками, при перевірці яких встановлено їх повторне використання, а саме, при отриманні сертифікатів про походження деревини для здійснення експортних операцій для реалізації її за межі території України.

Сьогодні службовій особі цього підприємства оголосили підозру за ч.2 ст.246 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України: йдеться як про незаконну порубку, перевезення, зберігання, збут лісу, так і про використання завідомо підроблених документів.

Досудове слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області