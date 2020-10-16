В Австрии задержали украинца, разыскиваемого за кражу около 9 млн. евро

Мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы.

В Вене правоохранители задержали украинца, который находился в международном розыске по подозрению в присвоении около 9 млн евро во время работы в одном из банков в Украине.

Об этом сообщает издание Der Kurier.

«Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в районе Внутреннего города мошенника, который скрывался с 2014 года. На разыскиваемого мужчину был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы в одном из банков в Украине в 2012- 2014 годах», — говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанного доставили в тюрьму, сейчас ожидается его выдача украинской стороне. // LB.ua