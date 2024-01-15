Утриманець одеської виправної колонії обіцяв людям неіснуючі ялинки

Засуджений за крадіжки чоловік через інтернет-мережу обдурив 28 одеситів, які замовили у нього новорічні красуні на умові передоплати. Зловмисник заробив на довірливих громадянах майже 20 тисяч гривень. Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру. Окрім невідбутих 4,9 років позбавлення волі за попередні правопорушення, йому загрожує ще три додаткових роки увʼязнення.

Викрили та задокументували шахрайські дії вʼязня співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області разом із співробітниками відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 та Державної установи «Одеська виправна колонія».

Правоохоронці встановили, що напередодні новорічних свят правопорушник створив на одному із популярних інтернет-ресурсів оголошення про продаж штучних ялинок за ціною від 500 до 700 гривень. Впродовж тижня на пропозицією «продавця» відгукнулися 28 жителів Одеси. Під час спілкування з потенційними покупцями, «продавець» повідомляв їм, що відправить замовлення тільки після повної оплати, а коли на його рахунок надходили гроші від довірливих громадян – переставав виходити з ними на зв’язок. У такий спосіб зловмисник ошукав містян на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Не дочекавшись ані товару, ані відповіді від торговця, потерпілі зрозуміли, що стали жертвами шахрайської схеми, і звернулися по допомогу в поліцію.

Вжитими заходами правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили у нього речові докази, зокрема мобільний телефон.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Утриманцю виправної колонії загрожують ще три роки ув’язнення. Слідчі дії тривають», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Марина Єрмоленко.

Поліцейські наголошують громадянам: аби не потрапити у подібну ситуацію, не сплачуйте незнайомим і неперевіреним продавцям кошти за товар, поки не отримаєте його. Якщо продавець не погоджується на післяплату, відмовтеся від цієї покупки і пошукайте потрібний вам товар в іншому місці.

Одеське районне управління поліції № 1