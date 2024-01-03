У Києві судитимуть двох квартирних злодіїв

Зловмисники обікрали оселю у Дніпровському районі столиці, завдавши потерпілим збитків на понад 50 000 гривень. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне порушникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року київські оперативники за підтримки фахівців кримінального аналізу та силового супроводження бійців полку №1 затримали двох квартирних крадіїв. Ними виявились місцеві жителі – 1969 та 1985 років народження.

Вони потрапили до чужої оселі, відімкнувши замок вхідних дверей спеціально підготовленим знаряддям. Правопорушники залишились у квартирі до ранку, аби дочекатись закінчення комендантської години, а вже зранку винесли звідти викрадене майно: ноутбук, мобільний телефон, обігрівач, зарядні пристрої, ювелірні вироби та гроші власників. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а зловмисників правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські провели невідкладні обшуки за місцем проживання порушників, а також в автомобілі одного з них, у результат вилучили різноманітні інструменти для злому замків, рукавички та інші речові докази злочинної діяльності фігурантів.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманим про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва