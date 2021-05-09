Українець віз до Польщі 14 кілограмів контрабандних п’явок

Проти водія автобуса відкрито кримінальне провадження у зв’язку з перевезенням контрабанди, йому загрожує від 3 місяців до 5 років ув’язнення



Польські прикордонники запобігли контрабанді 14 кілограмів п’явок. На контрольно-пропускному пункті Гребенне представники Прикордонної служби виявили в рейсовому автобусі, що прямував з України до Польщі, мішки, в яких були сховані п’явки.

«Прикордонники знайшли п’явки під час огляду транспортного засобу, який в’їжджав до Польщі через КПП в Гребенному. Тварини були сховані в мішки, що знаходилися в одному із багажів. Загалом прикордонники виявили 14 кілограмів п’явок, що відповідає кільканадцятьом тисячам штук», — повідомляє на своїй інтернет-сторінці Палата податкової адміністрації в Любліні.

За словами водія автобусу, 42-річного громадянина України, багаж, який був наданий у Львові невідомою, прямував до Варшави, на Західний вокзал, де його мала отримати невідома йому особа. Як сказав водій, він думав, що в багажі знаходяться черв’яки на риби. Проти водія автобуса відкрито кримінальне провадження у зв’язку з перевезенням контрабанди, йому загрожує від 3 місяців до 5 років ув’язнення.

Як повідомляє Палата податкової інспекції, знайдені у мішках п’явки належать до видів, що підлягають охороні згідно з Вашингтонською конвенцією CITES, яка регулює переміщення і перевезення через кордон 5 тисяч видів тварин та понад 28 тисяч видів рослин. // Польське радіо