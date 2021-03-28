У Києві судитимуть чоловік, який погрожував ножем пасажирам метро та розпилив газ у поліцейського

Правоохоронець зробив чоловіку зауваження щодо перебування у приміщенні без засобу індивідуального захисту. Порушник відреагував агресивно та застосував у бік поліцейського газовий балончик. За скоєне киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що інцидент трапився у листопаді минулого року на станції метрополітену «Славутич». Правоохоронець, який ніс службу на станції, зробив пасажиру зауваження щодо перебування у приміщенні без засобу індивідуального захисту.

Як розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, правопорушником виявився киянин, 1978 року народження:

«Чоловік не тільки відреагував на зауваження, а навпаки почав агресивно себе поводити та застосував у бік правоохоронця газовий балончик. Окрім цього, він погрожував ножем й пасажирам столичного метрополітену. У результаті поліцейський спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події».

Слідчі управління поліції в метрополітені оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено та матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду. Наступні сім років він може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва