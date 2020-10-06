У Києві чоловік наживався на людях, обіцяючи організувати бізнес «під ключ»

Чоловік в мережі пропонував допомогу в організації свого бізнесу в інтернеті під ключ.

Брав за це немалі гроші. Клієнти мали сплачувати внесок – мінімум 27 тисяч. Максимальна сума, яку чоловік брав – 60 тисяч гривень.

Після чого люди задавались питанням: «Ну, і коли із нас будуть робити бізнесменів?»…

Але відповіді не могли дочекатись, бо їх розвели. Біля розбитого корита залишилось понад 200 людей. // magnolia-tv.com