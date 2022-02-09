Вимагання хабаря за повернення авто – на Хмельниччині до 5 років ув’язнення засуджено посадовця ДВС

За результатами розгляду апеляційної скарги Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди колишнього начальника одного з районних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки та конфіскацією усього майна, окрім житла.



Прокурор у суді довів, що у грудні 2016 року посадовець вимагав та отримав від хмельничанина майже 6 тис грн за зняття арешту з автомобіля.

Вирок Хмельницького апеляційного суду набрав законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури